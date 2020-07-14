HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk yaşandı!

ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk yaşandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.07.2020 17:13 | Son Güncelleme

ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi.

ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk yaşandı!

ABD'de 17 yıl aranın ardından 28 Ağustos'a kadar farklı günlerde idam edilecek 4 federal mahkumdan birinin cezası infaz edildi.

Arkansas'ta 1996'da aralarında 8 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 3 kişilik bir aileyi katleden 47 yaşındaki Daniel Lewis Lee, Indiana eyaletinin Terre Haute kentindeki bir federal cezaevinde zehirli iğneyle idam edildi.

Cezalarının infazı dün ertelenen ancak Yüksek Mahkemenin bu kararı bozduğu federal mahkumlar arasındaki Lee'nin sabah yerel saatle 08.00'de öldüğü duyuruldu.

Lee'nin son sözleri, "Ben bunu yapmadım. Hayatımda çok hata yaptım ama bir katil değilim. Siz, masum bir adamı öldürüyorsunuz." oldu.

Diğer yandan Arkansas'ta katledilen ailenin yakınları, Lee'nin idamını desteklemediklerini ifade ederek, bunun yerine zanlının ömür boyu hapis cezasına çarptırılması gerektiğini belirtti.

Diğer iki federal mahkumun ölüm cezasının da bu hafta infaz edilmesi bekleniyor.

Lee ile beraber yargılanan Chevie Kehoe, 1995'te Lee'yi beyaz ırkın üstünlüğünü savunan "Ari Halkın Cumhuriyeti (Aryan Peoples’ Republic)" adlı örgütüne dahil etmişti.

İkili, 1996'da silah tüccarı William Mueller, eşi Nancy ve 8 yaşındaki kızları Sarah Powell'ı öldürmekten tutuklanmıştı. 1999'da çıkarıldıkları duruşmada savcılar, Lee ve Kehoe'nin, Mueller'in evindeki silahlarla 50 bin dolar parayı çaldıklarını belirtmişti.

Kehoe'ye, müebbet hapis cezası verilmişti.

Washington DC Bölge Mahkemesi Yargıcı Tanya Chutkan, dün aldığı kararla, Adalet Bakanlığına "4 federal mahkumun idamını ertelemesi" talimatı vermişti.

Chutkan, "Mahkememizin elindeki bilimsel veriler, zehirli iğne ile infazın, sanık üzerinde aşırı acı ve gereksiz ızdıraba yol açacağını gösteriyor." ifadesini kullanarak, mahkumların infazında başvurulacak bu yöntemin, ABD anayasasının "zalimce ve alışılmadık cezalandırmanın" yasaklanmasını öngören 8. ek maddesiyle çeliştiğini vurgulamıştı.

ABD Adalet Bakanlığı ise Chutkan'ın kararını temyize götürmek için başvurmuştu.

Yüksek Mahkemenin imzalanmamış görüşünde, "idamların planlandığı gibi yapılabileceği" belirtilmişti. Mahkemenin 5 yargıcı bu yönde oy kullanırken, muhalefet eden yargıçların sayısı 4'te kalmıştı ve böylelikle mahkumlar hakkındaki idam kararı infazının önü açılmıştı.

ABD'de geçen yıl çıkarılan bir kararla 2003'ten bu yana ilk kez idam cezasının uygulanmasının önü açılmış ve ilk idam mahkumunun, 1996'da Arkansas'da aralarında 8 yaşındaki bir çocuğun bulunduğu 3 kişilik bir aileyi katleden Daniel Lewis Lee olacağı kaydedilmişti.

Lee'nin 13 Temmuz'da, diğer 3 mahkumun ise 28 Ağustos'a kadar idam edilmesi planlanıyordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Bu formülle depremleri önceden tahmin etmek mümkünBu formülle depremleri önceden tahmin etmek mümkün
Gazipaşa Belediyesi memur alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve tarihiGazipaşa Belediyesi memur alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve tarihi

En Çok Okunan Haberler

Rusya: İdlib'de Türk askeri ile yapılan devriyeye saldırı düzenlendi!

Rusya: İdlib'de Türk askeri ile yapılan devriyeye saldırı düzenlendi!

Cemal Can'ın babasından olay hareket! Sosyal medyaya damga vurdu

Cemal Can'ın babasından olay hareket! Sosyal medyaya damga vurdu

Bakan Varank: 3-4 gün boyunca hastanede belimde silahla dolaştım

Bakan Varank: 3-4 gün boyunca hastanede belimde silahla dolaştım

Genç avukatın kahreden ölümü

Genç avukatın kahreden ölümü

Öpüşürken paylaştı! Beğeni yağdı

Öpüşürken paylaştı! Beğeni yağdı

CHP'nin Ayasofya açıklamasına AK Parti'den çok sert tepki

CHP'nin Ayasofya açıklamasına AK Parti'den çok sert tepki

İlginizi Çekebilir

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

ABD'den ilk Ayasofya yorumu: Hayal kırıklığı

ABD'den ilk Ayasofya yorumu: Hayal kırıklığı

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Diğer Haberler
Bu formülle depremleri önceden tahmin etmek mümkün

Bu formülle depremleri önceden tahmin etmek mümkün

Fransa’da 1 Ağustos’tan itibaren maske zorunluluğu geliyor

Fransa’da 1 Ağustos’tan itibaren maske zorunluluğu geliyor

Yunanistan'dan hadsiz Türkiye açıklaması

Yunanistan'dan hadsiz Türkiye açıklaması

Ayının gazabından böyle kurtuldu

Ayının gazabından böyle kurtuldu

Ay'ın sanılandan 85 milyon daha genç olduğu ortaya çıktı

Sanılandan 85 milyon daha genç!

Yangınları durdurmak için yapay yağmur bulutları oluşturuldu

Yangınları durdurmak için yapay yağmur bulutları oluşturuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.