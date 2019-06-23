ABD'de 5.6 büyüklüğünde deprem!

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü sahil kıyısındaki Petrolia olan sarsıntının yerin 9 kilometre altında gerçekleştiğini bildiriyor.

Tarihi depremlere sahne olan ABD'nin batı kıyısı, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının üzerinde yer alıyor.

5.6 büyüklüğündeki deprem dışında bölgede sismik bir hareket olduğu göze çarpıyor. Son 24 saatte en büyüğü 5.4 olmak üzere çok sayıda sarsıntı kaydedildi.

Dünyada en fazla depremin meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.



