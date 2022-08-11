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ABD'de alev hortumu! Yangında oluştu, izleyenleri korkuttu

11.08.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin California eyaletinde "alev hortumu" oluştu. Eyalette aşırı sıcaklıkların neden olduğu orman yangınlarıyla mücadele sürerken, eyalete bağlı Los Angeles County'de çıkan "Sam" yangınında oluşan alev hortumunun sıcak, kuru hava ve rüzgarın etkisiyle oluştuğu belirtildi. İzleyenleri dehşete düşüren o anlar ise havadan görüntülendi.

Aşırı sıcaklıkların neden olduğu orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğü ABD'nin California eyaletinde "alev hortumu" oluştu. California eyaletine bağlı Los Angeles County'de çıkan "Sam" yangınındaki alev hortumu, aktarılanlara göre sıcak, kuru hava ve rüzgarın etkisiyle oluştu.

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150 DÖNÜM ALAN KÜLE DÖNDÜ

Los Angeles County İtfaiyesi, bölgedeki yangında şu ana kadar 150 dönüm alanın küle döndüğünü belirtti.

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200 itfaiye eriyle alevlere müdahale edilirken, yangının yüzde 60'ı kontrol altına alındı.

Orman yangını sırasında görüntülenen ‘alev hortumu’ korkuttuOrman yangını sırasında görüntülenen ‘alev hortumu’ korkuttu

(İHA)

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yangın Kaliforniya abd
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