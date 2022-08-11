ABD'de alev hortumu! Yangında oluştu, izleyenleri korkuttu

Aşırı sıcaklıkların neden olduğu orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğü ABD'nin California eyaletinde "alev hortumu" oluştu. California eyaletine bağlı Los Angeles County'de çıkan "Sam" yangınındaki alev hortumu, aktarılanlara göre sıcak, kuru hava ve rüzgarın etkisiyle oluştu.

150 DÖNÜM ALAN KÜLE DÖNDÜ

Los Angeles County İtfaiyesi, bölgedeki yangında şu ana kadar 150 dönüm alanın küle döndüğünü belirtti.

200 itfaiye eriyle alevlere müdahale edilirken, yangının yüzde 60'ı kontrol altına alındı.

(İHA)

