ABD'de başkanlık ön seçimlerinde Süper Salı'nın galibi Biden

ABD'de Demokrat aday adaylarını karşı karşıya getiren ve "Süper Salı" olarak bilinen ön seçim gününün kazananı, büyük oranda Biden oldu. California'yı almaya çok yakın olan Sanders ise Biden'ın hemen ardından yerini aldı.

Yarışın kalan bölümünde başa baş gitmeye aday iki ismin net bir şekilde öne çıktığı gecede Biden, şu ana dek 9 eyalette ipi göğüsledi.

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, eski Başkan Yardımcısı Biden, California'nın ardından en fazla delegeye sahip eyalet Teksas başta olmak üzere Virginia, Alabama, Oklahoma, Kuzey Carolina, Arkansas, Minnesota, Tennessee ve Massachusetts eyaletlerinde rakiplerini geride bıraktı.

Maine eyaletinde henüz sonuçlar ilan edilmezken, Biden'ın az farkla Sanders'ın önünde olduğu bildirildi.

Biden'ın kazandığı eyaletlerin tamamında, Sanders'ın ikinci sırada yarışı tamamlaması dikkati çekti.

CALIFORNİA, SANDERS'A YAKIN

Öte yandan Sanders, şu ana kadarki sonuçlara göre, Vermont, Colorado ve Utah eyaletlerinde ön seçimleri kazandı.

Sonucu en fazla merak edilen eyalet California'da ise halen oy sayım işlemleri devam ederken, sol eğilimleriyle öne çıkan tecrübeli isim Sanders, Biden'ın yaklaşık 9 puan önünde gözüküyor.