ABD'de başkanlık seçiminde son durum! Gözler 6 kritik eyalette

ABD Başkanı Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden arasında baş başa giden yarışta, toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Georgia, Kuzey Carolina, Nevada, Pennsylvania, Arizona ve Alaska eyaletleri kritik önemini koruyor.

Başkanlık yarışındaki son durum AA muhabirinin derlediği bilgilere göre eyaletler bazında şöyle:

GEORGIA'DA BIDEN ÖNDE

Trump'ın seçim sandıklarının açılmasından bu yana yarışı önde götürdüğü 16 delegelik Georgia’da, Biden cuma sabahı itibarıyla Trump'ı yaklaşık 1500 oy farkıyla geride bıraktı. Eyalette yaklaşık 5 milyon oy kullanıldı ve Biden yüzde 0,022 gibi küçük bir oranla şu an önde bulunuyor.

Eyalet yasalarına göre iki aday arasındaki fark yüzde 0,5’ten küçük olursa, yapılacak itiraz üzerine oyların tekrar sayılması gerekiyor. Nitekim, Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, yüzde 99 sayımı biten oyların tekrar sayılacağını açıkladı.

NEVADA KRİTİK EYALET HALİNE GELDİ

6 delegesi bulunan Nevada’da da yarışı kimin kazandığını ilan etmek için sayımın bir kaç gün daha devam edeceği belirtiliyor. Şu ana kadar 1,2 milyon oyun sayıldığı eyalette Biden yüzde 1’den daha az bir oranla Trump’ın önündeki konumunu koruyor.