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Trump: Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim

DÜNYA HABERLERİ  | 06.11.2020 22:01 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerle ilgili tüm hukuki süreçlerin takipçisi olacağını belirterek, "Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim." açıklamasında bulundu.

Trump: Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim

Trump, seçim kampanyası aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan ve sonuçları hala açıklanmayan seçimler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Amerikan halkının tüm oy sayım ve seçimlerin sonucunun onaylanması sürecinde tam bir şeffaflığı hak ettiğini belirten Trump, "Artık bu durum tek bir seçimle ilgili değil. Bu tüm ülkenin seçim sürecinin güvenilirliği ile ilgili." ifadesini kullandı.

"TÜM HUKUKİ YÖNLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

En başından beri yasal yollarla kullanılmış oyların sayılıp, yasal olmayanların sayıma dahil edilmemesi gerektiğini söylediklerini anımsatan Trump, Demokratların her fırsatta bu ilkeye karşı çıktığını kaydetti.

Trump açıklamasında, "Amerikan halkının, hükümetimize güvenini sağlamak için bu süreçte tüm hukuki yönlerin takipçisi olacağız. Sizin ve milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim." mesajını verdi. (AA)

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