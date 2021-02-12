ABD'de bir annenin, kızının odasını gözetleyen şüpheliye müdahalesi kamerada

Olay ülkenin Texas eyaletindeki Lake Jackson şehrinde meydana geldi.

Yerel medyaya konuşan Phyllis Pena, 31 Ocak sabahı marketten eve döndüğünü ve bu sırada bir kişiyi, 15 yaşındaki kızının odasına bakarken gördüğünü söyledi. Kızın ise o sırada odasında olmadığı, ancak şüphelinin Pena’yı görür görmez olay yerinden uzaklaştığı ve Pena’nın da polise ihbarda bulunduğu ifade edildi.

ŞÜPHELİNİN ÜZERİNE ATLADI

Öte yandan polis kamerasına yansıyan görüntülerde de Pena’nın, olay yerinden uzaklaşmaya çalışan şüpheliye doğru koşarak onun üzerine atladığı ve polis gelene kadar genci tuttuğu görüldü.

Gözaltına alınan söz konusu şüphelinin kimliğinin Zane Hawkins (19) olarak tespit edildiği, Hawkins’in kontrole tabi madde bulundurma, gözaltından kaçmak ve gözaltına direnmekle suçlandığı ifade edildi.

(DHA)

