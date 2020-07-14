Ayının gazabından böyle kurtuldu

ABD'nin Colorado eyaletinde film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı.Arkadaşının evinde ailesiyle kalan Dave Chernosky (54), mutfaktan seslerin geldiğini farketmesi üzerine mutfağa yöneldi. Mutfakta boz ayı ile karşı karşıya gelen Chernosky, geçirdiği şokun üzerine ayı tarafından saldırıya uğradı.

“AYI SESTEN İRLİKEREK SALDIRDI”

Yaşadığı talihsiz olayı ABD medyasına anlatan Chernosky, “Çocuklarım alt katta uyuyordu. Ayının çocuklarıma gitmesini engellemek istedim” dedi. “Ses yaparak ayıyı garaja doğru çektim” diyen Chernosky, “Sesten irkildi ve aniden saldırdı. Aldığım darbeyle sendeledim ve koşarak bağırmaya başladım. Ayı peşimde değildi ve bu konuda şanslıydım” ifadelerini kullandı.

‘YÜZÜNÜN SOL KISMINDA PENÇE İZLERİ VARDI’

Ayının evden kaçmasının ardından sağlık ekiplerini arayan Chernosky, bir ayı tarafından saldırıya uğradığını söyleyerek yardım istedi. Hastanede ameliyata alınan Chernosky’nin kulağı, yanağı, çenesi ve boynunda derin pençe izleri ve kanama vardı. Doktorlar, Chernosky’nin yanağındaki izlerin tamamıyla iyileşebileceğini söyledi. ABD medyası, boz ayının vahşi yaşam ekipleri tarafından bulunduğunu ve uyutulduğunu duyurdu.

