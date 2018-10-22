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Cenaze evinde 63 ayrı bebeğe ait ceset kalıntıları bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 22.10.2018 13:02 | Son Güncelleme

ABD'nin Michigan eyaletinin Detroit kentinde, bir cenaze evinde 63 bebeğe ait olduğu tahmin edilen ceset kalıntısı bulundu.

Cenaze evinde 63 ayrı bebeğe ait ceset kalıntıları bulundu

Detroit Polis Şefi James Craig, bir şikayet üzerine Perry cenaze evine düzenledikleri operasyonda, kutular içinde 36, dondurucuda 27 bebek cesedi kalıntısı bulduklarını bildirdi. Operasyonun ardından cenaze evi kapatıldı.

Polis yetkilileri, geçen hafta aldıkları isimsiz bir ihbar mektubu üzerine harekete geçmiş, Detroit'deki Cantrell isimli eski bir cenaze evinde tavan arasında çöp poşetleri içerisine gizlenmiş 11 bebeğe ait ceset kalıntıları bulmuşlardı.

Bu olayın ardından soruşturma başlatılmıştı.

Michigan Eyaleti Lisans ve Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı, Cantrell cenaze evinin çeşitli lisans ve mali ihlaller dolayısıyla nisan ayında kapatıldığını açıklamıştı.

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ABD cenaze Michigan Detroit James Craig Perry

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