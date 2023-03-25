HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’de çikolata fabrikasındaki korkunç patlama kamerada

ABD’de çikolata fabrikasındaki korkunç patlama kamerada

25.03.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Pennsylvania eyaletindeki bir çikolata fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişiye ise ulaşılamıyor.

ABD’nin Pennsylvania eyaletindeki RM Palmer şirketine ait çikolata fabrikasında patlama meydana geldi.

Gökyüzü yoğun dumanla kaplanırken, bölgeye çok sayıda itfaiye, kurtarma ve polis ekibi sevk edildi. West Reading County Polis Departmanından Wayne Holben gerçekleştirdiği basın toplantısında, patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını, 9 kişinin ise kayıp durumda olduğunu açıkladı.

Patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda da hasar meydana geldi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Suriye'de sıcak saatler: ABD üssüne saldırdılar!Suriye'de sıcak saatler: ABD üssüne saldırdılar!
Kılıçdaroğlu'na oy verecek mi? Ağıralioğlu canlı yayında açıkladıKılıçdaroğlu'na oy verecek mi? Ağıralioğlu canlı yayında açıkladı
CHP'ye giden anketlerde Muharrem İnce detayı!CHP'ye giden anketlerde Muharrem İnce detayı!
Anahtar Kelimeler:
patlama fabrika abd

En Çok Okunan Haberler

Erbakan Cumhur İttifakı'na nasıl geri döndü? Telefon açıp o isim ikna etmiş

Erbakan Cumhur İttifakı'na nasıl geri döndü? Telefon açıp o isim ikna etmiş

Marmara Üniversitesinden 'mezuniyet' açıklaması

Marmara Üniversitesinden 'mezuniyet' açıklaması

Soğuk hava dalgası Türkiye'yi fena vuracak! ‘15-18 derece birden düşecek’

Soğuk hava dalgası Türkiye'yi fena vuracak! ‘15-18 derece birden düşecek’

Hangi aday kaç imza topladı! Üçüncü gün sayıları açıklandı

Hangi aday kaç imza topladı! Üçüncü gün sayıları açıklandı

Arthur Masuaku sınırları zorladı!

Arthur Masuaku sınırları zorladı!

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oldu, gözler asgari ücrete çevrildi! Kulislerde bu rakam konuşuluyor

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oldu, gözler asgari ücrete çevrildi! Kulislerde bu rakam konuşuluyor

İlginizi Çekebilir

Kocasının ihanetini canlı yayında ifşa etti! Milyonlarca izlendi...

Kocasının ihanetini canlı yayında ifşa etti! Milyonlarca izlendi...

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Görevlinin üzerine derin dondurucu düştü!

Görevlinin üzerine derin dondurucu düştü!

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.