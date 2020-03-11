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ABD'de Demokratların başkanlık yarışında Biden, Sanders'la arayı açıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2020 07:01 | Son Güncelleme

ABD'de başkanlık ön seçim süreci devam ederken, 6 eyaletin 3'ünde ipi göğüsleyen eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, en önemli rakibi Vermont Senatörü Bernie Sanders karşısında önemli bir avantaj sağladı.

ABD'de Demokratların başkanlık yarışında Biden, Sanders'la arayı açıyor

3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için Demokratlar arasındaki yarış, Michigan, Mississippi, Missouri, Washington, Kuzey Dakota ve Idaho eyaletlerindeki ön seçimlerle devam etti.

Amerikan AP haber ajansının duyurduğu ve resmi olmayan sonuçlara göre Biden, şu ana dek sonuçları açıklanan Michigan, Mississippi ve Missouri eyaletlerindeki ön seçimleri kazandı.

Biden, 2016'da Cumhuriyetçi Donald Trump'ın kazandığı kritik Michigan eyaletinde oyların yaklaşık yüzde 53'ünü alarak, Sanders'ın önünde yarışı tamamladı. Aynı eyalette Sanders ise oyların yaklaşık yüzde 40'ını aldı.

Mississippi'de oyların yaklaşık yüzde 80'ini alan Biden, Missouri'de de oyların yüzde 60'ını alarak buralardaki ön seçimleri kazanan isim oldu.

Sanders ise Mississippi'de oyların yaklaşık yüzde 15'ini Missouri'de ise yaklaşık yüzde 34'ünü aldı.

Öte yandan halen oy sayım işlemleri devam eden Washington, Kuzey Dakota ve Idaho eyaletlerindeki sonuçların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

ANDREW YANG DA "BİIDEN" DEDİ

Diğer yandan Demokrat başkan aday adaylarından biri olan ve geçen hafta yarıştan çekildiğini açıklayan girişimci Andrew Yang da seçimlerde Biden'a destek vereceğini açıkladı.

Yang, Amerikan CNN kanalında yaptığı açıklamada mevcut Başkan Donald Trump karşısında Demokratları bir araya en iyi toplayacak kişinin Biden olduğunu savundu.

Daha önce de yarıştan çekilen milyarder iş adamı Michael Bloomberg, eski belediye başkanı Pete Buttigieg ve Senatör Amy Klobuchar da Sanders'ı desteklediklerini açıklamıştı.

ÖN SEÇİMLER 3 ŞUBAT'TA BAŞLAMIŞTI

3 Şubat'ta Iowa'da yapılan tartışmalı ön seçimlerde Pete Buttigieg, Sanders'ı kıl payı geçerek kazanmış, 11 Şubat'ta yapılan New Hamsphire ve 22 Şubat'ta yapılan Nevada ön seçimlerini ise Sanders kazanmıştı.

Ardından 29 Şubat'taki Güney Carolina ön seçimlerini Biden rakiplerine fark atarak kazanmıştı.

14 eyalette ön seçimlerin yapıldığı 3 Mart'taki Süper Salı'da ise 10 eyalette ipi göğüsleyen Biden, en güçlü rakibi Sanders'tan liderlik bayrağını devralmıştı.

Demokrat Parti, Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump'a karşı kendi başkan adaylarını temmuz ayında yapacakları parti kongresinde resmen ilan edecek.

3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanacak olan isim 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Joe Biden Bernie Sanders

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