ABD'de 'evde koronavirüs testi'ne onay

FDA'dan yapılan yazılı açıklamada, Rutgers Üniversitesinin geliştirdiği ve salya numunesiyle evde yapılabilen teste "acil durum onayı" verdiğini duyurdu.

Rutgers Üniversitesi Biyoloji Laboratuvarı Teknoloji Geliştirme Direktörü Andrew Brooks, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Aldığımız onay ile insanların testlere ulaşımını genişletiyoruz." ifadesini kullandı.

Dünyada Kovid-19 salgınının merkezi olan ABD'de virüs nedeniyle yaklaşık 79 bin kişi yaşamını yitirirken, yaklaşık 1 milyon 330 bin kişi de virüse yakalandı.

(AA)

