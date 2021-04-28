ABD'de gözaltı sırasında yüzüstü yere yatırılan 26 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Alameda polis departmanı, kimliği Mario Arenales Gonzales olarak açıklanan kişinin ailesinin ve avukatının talebi üzerine, 19 Nisan'da meydana gelen olayın polis kamerası görüntülerini yayınladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİĞİ KAYDEDİLDİ

Görüntülerde, yapılan şikayet üzerine olay yerine gelen 3 polis memurunun bir parkta bulunan Gonzales'i gözaltına almak için ters kelepçe vurup yüzüstü yere yatırdıkları, 5 dakika sonra hareketsiz kalan Gonzales'i ters çevirerek kalp masajı yapmaya çalıştıkları görüldü.

Gonzales’in daha sonra olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi.

Alameda Polis Departmanı tarafından olay günü yapılan açıklamada, hırsızlık şüphesi üzerine polisin parkta alkol etkisi altında bulunan birini gözaltına alma işlemi sırasında fiziksel arbede yaşandığı, zanlının tıbbi acil durumuna polislerin müdahale ettiği bildirilmişti.

"POLİS KARDEŞİMİ, GEORGE FLOYD'U ÖLDÜRDÜKLERİ GİBİ ÖLDÜRDÜ"

Gonzales'in aile avukatı Julia Sherwin, basın toplantısında, polisin ilk açıklamasının "yanlış bilgilendirici" olduğunu savunarak, hiçbir tehdit oluşturmadığı halde Gonzales'e gereksiz aşırı güç kullanıldığını söyledi.