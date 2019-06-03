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ABD'de helikopter düştü: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 20:06 | Son Güncelleme

ABD'de düzenlenen müzik festivali için bölgeye hareket eden helikopter, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Helikopterde bulunan pilot ve 2 yolcu öldü, bir yolcu ise yaralı olarak kurtuldu.

ABD'de helikopter düştü: 3 ölü

Kaza ABD'nin Arkansas eyaletinde Mulberry dağlık bölgesinde meydana geldi.

İçinde 3 yolcusu bulunan Robinson R44 Raven II tipi helikopter bölgede düzenlenen Backwoods Müzik Festivali için katılımcılara hava turu düzenliyordu.

BİR YOLCU YARALI OLARAK KURTULDU

Yerel medya, helikopterin henüz bilinmeyen bir nedenle dağlık bölgeye düştüğünü; helikopter enkazına akşam saatlerinde ulaşıldığını; pilot dahil 3 kişinin hayatını kaybettiğini, bir yolcunun ise yaralı olarak kurtulduğunu duyurdu.

Kaza sonrası festival yetkilileri, konserin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. (DHA)

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