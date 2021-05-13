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  4. ABD'de iki yaşındaki çocuk annesini bacağından, babasını kafasından vurdu

ABD'de iki yaşındaki çocuk annesini bacağından, babasını kafasından vurdu

13.05.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de 2 yaşındaki bir çocuk, komodinin üzerinden aldığı bir tabancayla ebeveynlerine ateş etti.

ABD'de iki yaşındaki çocuk annesini bacağından, babasını kafasından vurdu

Maine eyaletinde 12 Mayıs sabahı gerçekleşen olayda 25 yaşındaki baba kafasından, 22 yaşındaki anneyse bacağından vuruldu.

Sagadahoc County Şerifi Joel Merry, küçük çocuğun da silahın geri tepmesi sonucu yaralandığını bildirdi.

New York Post, ailenin üç üyesinin hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını aktardı.

"Çocuğun silahı nasıl aldığı ve ateşlediği fazlasıyla merak ediyoruz" diyen Merry, sözlerini şöyle sürdürdü:

Olay araştırılıyor. Yaşananlar tedirgin edici olsa da daha trajik bir şekilde sonlanabilirdi.

Odada 3 haftalık başka bir bebeğin daha olduğu görüldü. Yetkililer küçük çocuğun, aileyle birlikte yaşayan ancak olay sırasında evde olmayan büyükannesine teslim edildiğini söyledi.

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