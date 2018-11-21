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ABD'de ilginç gelenek! Trump bu yıl da hindileri affetti

DÜNYA HABERLERİ  | 21.11.2018 09:18 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’daki tarihi bir etkinliği kameralar önünde gerçekleştirdi. Tarihi 1963 yılına dayanan gelenek kapsamında ABD Başkanları Şükran Günü'nde pişirilip yenecek olan hindileri affederek, hayatını bağışlıyor.

ABD'de ilginç gelenek! Trump bu yıl da hindileri affetti

Trump, bu yıl bir farklılık yaparak hangi hindinin affedileceğini halka soran online bir anket düzenledi. Anket sonucunda halk Peas ve carrots isimli iki hindiden Peas'in kurtarılmasını istedi. Trump esprili bir dille adil bir yarış oldu dedi ancak geleneği bozmayarak iki hindiyi de affetti.

Beyaz Saray’ın bu yıl iki hindi arasında resmi internet sitesinde anket düzenlemesi sonrasında Trump’ın kararı seçmene bırakması sosyal medyada, “Tam bir tiyatro yapıyor” ve “Çok absürt” yorumlarının yapılmasına sebep oldu.

BEYAZ SARAY GELENEĞİ: HİNDİ AFFI

Yıllardır her ABD Başkanı Şükran Günü öncesinde iki hindiyi affediyor. 1963 yılında Başkan John F. Kennedy, Ulusal Hindi Federasyonu tarafından hediye olarak gelen hindiyi geldiği çiftliğe geri göndermişti.

TRUMP ESPRİLERİ KALDIRAMADI

ABD Başkanı Trump, yine gelenekleri yıkmaya devam ediyor. Her yıl komedyenlerin katıldığı ve ABD başkanlarını esprili bir dille eleştirdiği Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'ne artık komedyen çağırmayacağını açıkladı. Geçen yıl komedyen Michelle Wolf, kürsüde Trump'ı esprili bir şekilde eleştirmişti.


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ABD Trump hindi affetmek michelle wolf

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