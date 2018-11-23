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ABD'de 'Kara Cuma' çılgınlığı soğuk dinlemedi

DÜNYA HABERLERİ  | 23.11.2018 10:52 | Son Güncelleme

ABD'de alışveriş çılgınlığı yaşanan Kara Cuma yani Black Friday günleri başladı. Büyük indirimlerin yapıldığı Kara Cuma fırsatından yararlanmak isteyenler mağazalarda uzun kuyruklar oluştu. Saatler öncesinden sıraya girerek beklemeye başlayan binlerce kişi dondurucu soğuğa aldırış dahi etmedi.

1901'den bu yana en düşük hava sıcaklığının yaşandığı ülkede, alışveriş etmek için bekleyen kişiler saatlerce sokakta satışların başladığı saatleri bekledi. Kapıların aralandığı anda ise mağazalara hücum etti. Satışların yılın en yüksek rakamlarına ulaştığı günlerde en çok tercih edilen ürünler yine elektronik cihazlar oldu.

ABD'de 'Kara Cuma' yoğunluğu

ABD'de alışveriş çılgınlığı olarak nitelendirilen ve satışlarda büyük indirimlerin yapıldığı "Kara Cuma" (Black Friday) başladı.
Her yıl kasım ayının dördüncü perşembe günü kutlanan "Şükran Günü"nü (Thanksgiving Day) takiben gerçekleşen Kara Cuma'da satışlar bu sene de perşembe akşamından itibaren yapılıyor.
New Jersey ve New York'taki perakende zincirlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturan binlerce kişi, dondurucu soğukta saatlerce satışların başlamasını bekledi.
Yerel saatle bazı mağazalarda 17.00'de (TSİ 01.00), bazılarının da 18.00'de (TSİ 02.00) satışların açılması ile halk indirimli ürünlere hücum etti.
Kara Cuma indirimlerinde en çok tercih edilen ürünler yine elektronik cihazlar oldu.
Başkent Washington'da da benzer görüntüler vardı. Kentteki büyük marketler ve perakende mağazalarının önünde uzun kuyruklar oluştu.
ABD Ulusal Meteoroloji Merkezi, bu seneki Şükran Günü'nün 1901'den bu yana en düşük hava sıcaklığını gördüğünü duyurdu.
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Anahtar Kelimeler:
kara cuma Black Friday ABD

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