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ABD’de karton kutulardan kaçak göçmen çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.10.2020 16:20 | Son Güncelleme

ABD’nin Teksas eyaletinde yapılan aramada, bir minibüsün bagajında karton kutuda saklanan 13 göçmen yakalandı.

ABD’de karton kutulardan kaçak göçmen çıktı

ABD'de şeytanın aklına gelmez denilen bir olay yaşandı. Meksika sınırından ABD'nin Teksas eyaletine kaçak yollarla geçen 13 göçmen bir minibüsün bagajına yerleştirilen karton kutularda paketlenmiş olarak bulundu.

Yetkililer, göçmenlerin, 3 Ekim'de ABD’nin Interstate Highway 35 karayolu üzerindeki Laredo'nun kuzeyindeki bir kontrol noktasında, bantla kapatılmış kutularda sıkıştırılmış halde bulunduğunu ifade etti.

ŞOFÖRE GÖZALTI, GÖÇMENLERE TUTUKLAMA

Yetkililer, kaçak göçmenleri sınırda yapılan arama sırasında bir sniffer köpeğin uyarı vermesi sonucu tespit edildiğini açıkladı. Kaçak göçmenler tutuklanırken, göçmenleri taşıyan ABD vatandaşı şoförün gözaltına alındığı ifade edildi.

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