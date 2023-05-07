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  4. ABD’de katliam gibi kaza! Bir araç otobüs durağına daldı... 7 ölü, 6 yaralı

ABD’de katliam gibi kaza! Bir araç otobüs durağına daldı... 7 ölü, 6 yaralı

07.05.2023 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Texas eyaletinde bir aracın otobüs durağına dalması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

ABD’de katliam gibi kaza! Bir araç otobüs durağına daldı... 7 ölü, 6 yaralı

ABD’nin Texas eyaletinde yer alan Brownsville’de bir araç göçmenler ve evsizler için bir barınak olan Ozanam Center'ın önündeki otobüs durağına daldı. Olayda, 7 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, polis, sürücünün kasıtlı olarak aracını yayaların üzerine sürdüğüne inanıyor.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Dikkatsiz araç kullanmakla suçlanan sürücü, polis tarafından gözaltına alınırken, hakkında daha fazla suçlamada bulunulması bekleniyor. Olayın ardından otobüs durağının bulunduğu yol trafiğe kapatıldı. (İHA)

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