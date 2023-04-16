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ABD'de korkunç olay! Doğum günü partisine silahlı saldırı... 4 kişi hayatını kaybetti

16.04.2023 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Dadeville kasabasında doğum günü partisine düzenlenen silahlı saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Dadeville Polis Departmanı'nda görevli papaz Ben Hayes, saldırıda hayatını kaybedenleri öğrencilerin oluşturduğunu belirtti.

ABD'de korkunç olay! Doğum günü partisine silahlı saldırı... 4 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Alabama eyaletine bağlı Dadeville kasabasında dün yerel saatle 22.30 sıralarında silah sesleri yükseldi. Kasabadaki Mahogany Masterpiece Dans Stüdyosu'nda düzenlenen bir doğum günü partisinde silahlı saldırı meydana geldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, olayda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi. Alabama eyalet Valisi Kay Ivey, "Bu sabah, Dadeville halkı ve Alabamalı kardeşlerimle birlikte yas tutuyorum. Şiddet içeren suçların eyaletimizde yeri yok. Detaylar ortaya çıktıkça kolluk kuvvetleri tarafından bilgilendiriliyoruz" ifadelerini kullandı.

'BÖLGEDEKİ HERKESİ ETKİLEYECEK'

Dadeville Polis Departmanı'nda görevli papaz Ben Hayes ise saldırıda hayatını kaybedenleri öğrencilerin oluşturduğunu belirterek, "Bu öğrencilerin çoğunu tanıyorum. Dadeville küçük bir kasaba ve bu olay bölgedeki herkes etkileyecek" dedi.
ABD'de 2023 yılının başından bu yana 140'tan fazla toplu silahlı saldırı meydana geldi. (İHA)

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