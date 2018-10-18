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ABD'de korkutan sonuç: Savaşın ayak sesleri! 'Hazır olun' talimatı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.10.2018 18:31 | Son Güncelleme

ABD'de silahlı kuvvetler personeli arasında yapılan bir anket, askerlerin yaklaşık yarısının, Donald Trump yönetiminde ülkenin büyük çaplı bir savaşa girebileceğine inandığını ortaya koydu. Geçen yılın oranı yüzde 5'te kalmıştı. 1 yıl içinde savaş ihtimali yüzde 46 olarak çıkan ankette askeri liderlerin "yakın güçteki bir rakibe" karşı olası bir savaşa hazır olunması gerektiğine dair verdiği mesajların artışta etkili olduğu değerlendirmesi yapıldı.

ABD'de korkutan sonuç: Savaşın ayak sesleri! 'Hazır olun' talimatı

Military Times gazetesinin yaptığı ankete katılan askeri personelin yüzde 46'sı ülkenin 1 yıl içinde büyük bir savaşa girebileceğini belirtti. Gazetenin 2017'de yaptığı aynı içerikteki ankette, küçük çaplı da olsa bir savaş olabileceğini düşünen askerlerin oranı yüzde 5'te kalmıştı. Savaş beklentisinin yükselmesinin nedeninin Trump yönetiminde artan küresel istikrarsızlık ve özellikle Rusya ile Çin gibi güçlerin yarattığı tehditler olduğu ifade edildi.

YAKIN GÜÇTEKİ RAKİPLER

Ankete katılan askerler, ABD'ye en fazla tehdit oluşturan ülkelerin Rusya ve Çin olduğunu düşünüyor. Bu konudaki çoktan seçmeli soruya yanıt veren katılımcıların yüzde 71 Rusya'yı, yüzde 69'u Çin'i tehdit olarak gördüklerini belirtti.

Geçen yıl yapılan ankette bu oranlar Rusya için yüzde 53, Çin için ise yüzde 45 idi.

HAZIR OLUN MESAJI

Ankette, askeri liderlerin "yakın güçteki bir rakibe" karşı olası bir savaşa hazır olunması gerektiğine dair verdiği mesajların bu artışta etkili olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Askerlerin tehdit olarak gördüğü unsurlardan bir diğeri de yüzde 89 ile siber terörizm. Katılımcıların yüzde 57'si ise iç kaynaklı aşırıcı terörü tehdit olarak görüyor. Dış kaynaklı aşırıcı terörü tehlike olarak değerlendiren askerlerin oranının da yüzde 48 olduğu ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Trump savaş Military Times

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