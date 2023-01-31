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ABD'de Kovid-19 nedeniyle ilan edilen "ulusal acil durum" kaldırılıyor

31.01.2023 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Joe Biden yönetimi, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de ilan edilen "ulusal acil durum" halinin 11 Mayıs'ta sona erdirileceğini duyurdu.

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ilan edilen "ulusal acil durum" kaldırılıyor

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Dairesi, Kovid-19 nedeniyle "ulusal acil durum" ve "kamu sağlığı acil durumu" deklarasyonlarının süreleriyle ilgili Kongreye bilgilendirme notu gönderdi.

Eski Başkan Donald Trump döneminde ilan edilen ulusal acil durumun 1 Mart'ta, kamu sağlığı acil durumunun 11 Nisan'da bitmesi bekleniyordu. Bilgilendirme notunda, söz konusu acil durum hallerinin 11 Mayıs'ta sona erdirileceği belirtildi.

Bilgilendirme notunda, acil durum hallerinin sağlık sistemlerinde karmaşa ve belirsizliklerin önüne geçmek için uzatıldığı ancak bu durumun kişilere maske takma ya da aşı zorunluluğu ile ilgili herhangi bir kısıtlama getirmediği bildirildi.

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Notta, Cumhuriyetçilerin bu hafta sunmayı planladığı acil durum hallerinin derhal sona erdirilmesini öngören yasa tasarısının Kongreden geçmesi halinde Biden'ın bunu veto edeceği bildirildi.

Acil durum hallerinin sona ermesi, Kovid-19 aşıları ve tedavi süreçleriyle ilgili idari kararların federal hükümetin birinci el idaresinden çıkacağı anlamına geliyor. (AA)

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abd koronavirüs

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