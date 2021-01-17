HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de metroda çıplak adam krizi! Tartıştığı yolcuyu raylara attı kendisi elektrik akımına kapıldı

ABD'de metroda çıplak adam krizi! Tartıştığı yolcuyu raylara attı kendisi elektrik akımına kapıldı

17.01.2021 22:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD'de metroda çıplak adam krizi! Tartıştığı yolcuyu raylara attı kendisi elektrik akımına kapıldı

ABD’nin New York kentinde yer alan Harlem bölgesinde çıplak bir adam, metro istasyonunda arbedeye neden oldu. Arbede sırasında raylara atlayan çıplak adam elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

ABD’nin New York eyaletine Manhattan bölgesinde bulunan metro istasyonunda akıl almaz bir olay gerçekleşti.

YOLCULARIN YANINDA ÇIPLAK HALDE DANS ETMEYE BAŞLADI

Central Park’ın 110. Cadde İstasyonu’nda bir şahıs, tamamen çıplak bir şekilde metro istasyonunda bekleyen yolcuların karşısında dans etmeye başladı. Çıplak şahsın yanında dans etmesine sinirlenen bir yolcu ise çıplak şahıs ile kavga etmeye başladı.

Seçilmiş Başkan Biden’ın ABD'de uygulanacak ilk emirleri açıklandıSeçilmiş Başkan Biden’ın ABD'de uygulanacak ilk emirleri açıklandı

KAVGA ETTİĞİ YOLCUĞU RAYLARA ATTI

Arbede sırasında çıplak şahıs, kavga ettiği yolcuyu metro raylarına attı. Yolcunun raylara düştüğünü gören diğer yolcular ise düşen şahsın yardımına koştu. Düşen şahsa yardım eden yolcuları engellemek isteyen çıplak adam, diğer yolculara saldırdı.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Yaşanan arbede sırasında çıplak adam, metro raylarına temas ederek elektrik akımına kapıldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, çıplak adamın elektrik çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Yaşanan ilginç olay ise anbean görgü tanıklarının kameralara yansıdı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdıHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Zehirlenen muhalif tekrar Rusya'daZehirlenen muhalif tekrar Rusya'da
35 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 35?35 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 35?

En Çok Okunan Haberler

Öyle pozlar verdi ki... Gündem oldu

Öyle pozlar verdi ki... Gündem oldu

Çocuk kaçırma girişimi saniye saniye kaydedildi

Çocuk kaçırma girişimi saniye saniye kaydedildi

17 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

17 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Lüks villasını gezdirip eleştirilere yanıt verdi! 'Çok üzgünüm ama...'

Lüks villasını gezdirip eleştirilere yanıt verdi! 'Çok üzgünüm ama...'

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İstanbul'da 'jigolo' çetesi çökertildi! Dudak uçuklatan vurgun

İstanbul'da 'jigolo' çetesi çökertildi! Dudak uçuklatan vurgun

Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Diğer Haberler

Kongre baskınından 3 gün önce 'Kongre hedef olabilir' uyarısı yapılmış

Kongre baskınından 3 gün önce bu uyarı yapılmış

Seçilmiş Başkan Biden’ın ABD'de uygulanacak ilk emirleri açıklandı

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Biden’ın ilk emirleri açıklandı

Zehirlenen muhalif Aleksey Navalni'yi taşıyan uçak Moskava'ya indi

Zehirlenen muhalif tekrar Rusya'da

İngiltere Çin üzerinde Sincan baskısını artırıyor

İngiltere Çin üzerinde Sincan baskısını artırıyor

Avusturya’dan koronavirüs karantinasını uzatma kararı

Avusturya'dan flaş koronavirüs kararı

Brezilya, Rusya'nın koronavirüs aşısına onay vermedi

O ülke Rusya'nın koronavirüs aşısına onay vermedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.