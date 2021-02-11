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ABD’de nadir rastlanan ‘ışık sütunları’ fotoğraflandı

11.02.2021 13:31 | Son Güncelleme:
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ABD’nin kuzeyi Michigan eyaletinde Bill Taylor adlı meteorolog, gökyüzüne dik açıyla yükselen ışık sütunlarını fotoğrafladı. Nadir görülen dikey ışık sütunlarının, hava sıcaklığının donma noktasına yaklaştığında ve altına düştüğünde ortaya çıktığı belirtildi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi Meteoroloğu Bill Taylor tarafından fotoğrafı çekilen ışık sütunlarının, nadir görülen atmosfer olayı Kuzey Işıkları’na benzediği ancak bu ışıkların genelde hava sıcaklığının donma noktasının altına düştüğü zaman ortaya çıkan optik atmosfer olayı olduğu ifade edildi.

Taylor basına yaptığı açıklamada “Neredeyse kuzey ışıklarına bakıyor gibiydim çünkü zıplıyorlardı, hareket ediyorlardı ve görünüşleri değişiyordu” dedi.

Soğuk iklimlerde, yere yakın buz parçacıkları havada asılı kalacak kadar hafif olduğunda ışık sütunları oluşuyor. Koşulların elverişli olması halinde altıgen şekilli buz parçacıkları, atmosferde yavaşça sürüklenirken dikey olarak istiflenebiliyor.

Gökyüzündeki dev bir ayna gibi kolektif buz yüzeyleri, sokak lambası veya ay ışığı veya güneş ışığı gibi bir ışık kaynağını yansıtıyor. Hava koşullarının neredeyse rüzgarsız, çok istikrarlı ve oldukça soğuk olması gerekir.

Wisconsin eyaletinde Jeff Baurs tarafından da 7 Şubat'ta fotoğraflanan ışık sutünları hakkında açıklama yapan La Crosse'daki Ulusal Hava Durumu Servisi "Atmosferdeki kristaller ne kadar yüksekse, sütun o kadar uzun olur" ifadelerini kullandı.

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