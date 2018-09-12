ABD'de okul bahçesinde silahlı saldırı

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Las Vegas'ın kuzeyindeki bir lisenin bahçesinde silahlı saldırı yapıldı.
Las Vegas Emniyet Sözcüsü Eric Leavitt, konuya ilişkin açıklamasında, ilk belirlemelere göre olayda bir erkeğin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Polis çevredekilere olay yerine yaklaşmama uyarısı yaptı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(AA)
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