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ABD'de okul bahçesinde silahlı saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.09.2018 05:16 | Son Güncelleme

ABD'nin Las Vegas kentinde lise yerleşkesinde yaşanan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

ABD'de okul bahçesinde silahlı saldırı

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Las Vegas'ın kuzeyindeki bir lisenin bahçesinde silahlı saldırı yapıldı.

Las Vegas Emniyet Sözcüsü Eric Leavitt, konuya ilişkin açıklamasında, ilk belirlemelere göre olayda bir erkeğin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Polis çevredekilere olay yerine yaklaşmama uyarısı yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(AA)

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ABD silahlı saldırı Las Vegas lise okula silahlı saldırı

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