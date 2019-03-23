ABD'de Rusya soruşturması tamamlandı!

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın kazandığı 2016 başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırılar yoluyla müdahale edip etmediğinin araştırıldığı soruşturmayı yürüten Mueller'in, yaklaşık 2 yıldır süren soruşturmasını tamamladığı ve dosyasını Adalet Bakanı William Barr'a ilettiği belirtildi.

Bakan Barr'ın, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinin adalet komitelerine birer mektup göndererek, Mueller'in soruşturmasının sona erdiğini bildirdiği kaydedildi. Barr'ın, soruşturma sonuçlarıyla ilgili bu hafta sonu ilgili komitelere birer rapor göndereceği de aktarıldı.

Soruşturmanın sonuçlarına ilişkin, Adalet Bakanlığı'nın bundan sonraki tavrının belirleyici olacağı ifade ediliyor.

Soruşturma dosyasının ne kadarının kamuoyuna açıklanacağı tartışma konusu olurken, özellikle ABD Başkanı Trump ve yakın çevresindeki bazı isimlerle ilgili bilgi ve belgelerin gizli kalıp kalmayacağı merak ediliyor.

BEYAZ SARAY'DAN İLK YORUM

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise Mueller'in yürüttüğü soruşturmanın sona ermesine ilişkin "Bundan sonraki adım Bakan Barr'a kalmış durumda. Sürecin devamını merakla bekliyoruz. Beyaz Saray, Özel Yetkili Savcının raporuyla ilgili bir brifing almadı." açıklamasında bulundu.