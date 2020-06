New Jersey'in Cape May sahil kentinde, yetkililer dev bir caretta cinsi kaplumbağanın iplere dolandığını ve ölmek üzere olduğu bilgisini aldı. Olay yerine giden sahil güvenlik, bir ayağını neredeyse kesen iplere dolanmış caretta cinsi dev kaplumbağanın ölmek üzere olduğunu tespit etti. Harekete geçen sahil güvenlik, kaplumbağanın ayağına dolanan ipleri keserek hayvanı kurtardı.