HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de şaşkına çeviren olay! Dev timsah otoparkta yakalandı

ABD'de şaşkına çeviren olay! Dev timsah otoparkta yakalandı

08.04.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Florida eyaletinde bir apartmanın otoparkında 3 metrelik timsah yakalandı. O anlar polisin vücut kamerasına yansıdı.

ABD'nin Florida’da eyaletinde bir apartmanın otoparkında yakalanan dev timsah apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

O ANLAR POLİS KAMERASINDA

Tampa kentindeki bir apartmanın otoparkında yakalanan 3 metrelik timsahın yakalanması için olay yerine Florida Balık ve Vahşi Yaşam yetkilileriyle ile polis, çağrıldı. Ekipler timsahın ağzını bağlayarak kontrol altına aldı. Dev timsah polis ve Florida Balık ve Vahşi Yaşam yetkilileri eşliğinde kamyonete yüklendi. O anlar polislerin vücut kamerasına yansıdı.

YETKİLİLER UYARIDA BULUNDU

Yetkililer, timsahların çiftleşme dönemine dikkat çekerek, olası tehlikelere karşı bir dizi uyarı yayınladı. Timsahların çiftleşme döneminde hırçın olabileceğine dikkat çeken yetkililer, evcil hayvan sahiplerine hayvanların su kenarlarından uzak tutulması konusunda uyardı. Dev timsahın vahşi doğaya salındığı ifade edildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tepki topluyor ama hayranı çok! 'Seksi avcı' av fotoğraflarıyla paraya para demiyor Tepki topluyor ama hayranı çok! 'Seksi avcı' av fotoğraflarıyla paraya para demiyor
Yeni varyant: 18 mutasyonunun birleşiminden oluşuyorYeni varyant: 18 mutasyonunun birleşiminden oluşuyor
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sokakta saldırıya uğradı, başına bıçak saplandı

Sokakta saldırıya uğradı, başına bıçak saplandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Avukatlık bürosunda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Avukatlık bürosunda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Çin Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Çin Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Kan donduran olayda şoke eden sözler! 'Eşi düşmüş gibi değildi'

Kan donduran olayda şoke eden sözler! 'Eşi düşmüş gibi değildi'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.