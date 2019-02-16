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ABD'de silahlı saldırı: 5 kişi öldü, 5 polis yaralandı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.02.2019 05:02 | Son Güncelleme

ABD'de, İllinois eyaletinin Aurora kentindeki bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi öldü 5 polis yaralandı. Saldırgan düzenlenen operasyonda ölü ele geçirildi.

ABD'de, Illinois eyaletinin Aurora kentindeki bir iş yerinde silahla ateş açılması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 polis memurunun da yaralandığı bildirildi.

Aurora kenti Polis Şefi Kristen Ziman, düzenlediği basın toplantısında, silahlı saldırıyla ilgili bilgi verdi.

SALDIRGAN ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 polis memurunun da yaralandığını belirten Ziman, saldırganın ölü ele geçirildiğini ifade etti.

Ziman, saldırganın isminin Gary Martin (45) olduğunu ve ateş açtığı iş yerinde çalıştığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, olayla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Illıonis, Aurora'da güvenlik güçleri büyük iş başardı. Kurbanlara ve ailelerine en içten taziyelerimi iletiyorum. Amerika sizinle!" ifadesini kullandı.

Cuma günü öğleden sonra silahlı bir saldırganın, Chicago kentinin yaklaşık 65 kilometre batısında yer alan 200 bin nüfuslu Aurora şehrindeki Henry Pratt isimli iş yerinde silahla ateş açtığı kaydedilmişti.

(AA)

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ABD silahlı saldırı Son dakika

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
olenlere allahtan rahmet kalanlara sabır diliyorum.
yansın yıkılsın terörist devlet iki yüzlü kahpe abd
kirizi cıkartan amerika kendi içinde bogul geber
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