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  4. ABD'de siyahi genç Daunte Wright'ın ölümüne sebep olan polis ve şefi istifa etti

ABD'de siyahi genç Daunte Wright'ın ölümüne sebep olan polis ve şefi istifa etti

13.04.2021 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Brooklyn Center kentinde 20 yaşındaki Daunte Wright adlı siyahi genci vurarak ölümüne neden olan polis memuru Kim Potter ile polis şefi Tim Gannon'un istifa ettiği belirtildi.

Minnesota polis sendikası Kolluk Kuvvetleri İşçi Hizmetleri’nden yapılan açıklamada, Wright’ı gözaltı işlemi sırasında tek kurşunla vuran polis memuru Kim Potter’ın, yöneticilerine mektup yazarak görevinden istifa ettiği kaydedildi.

48 yaşındaki 26 yıllık polis memuru Potter’ın istifa mektubunda, “Polis memuru olmanın ve topluma en iyi şekilde hizmet etmenin her dakikasını çok sevdim ancak toplum, polis teşkilatı ve memur arkadaşlarım için derhal istifa etmemin yararlı olduğuna inanıyorum." ifadeleri yer aldı.

Brooklyn Center Belediye Başkanı Mike Elliott, basın toplantısında, Brooklyn Center Polis şefi Tim Gannon'un da görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Wright’ın ölümünden sonra Potter idari izne ayrılırken, polis şefi Gannon, olaydan sonra basına yaptığı açıklamada, Potter’in gözaltı sırasında elektroşok tabancası yerine yanlışlıkla normal silahını kullanması nedeniyle olayın trajik bir kaza sonucu gerçekleştiğini savunmuştu.

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DAUNTE WRİGHT OLAYI

Siyahi 20 yaşındaki Daunte Wright, 11 Nisan'da Minneapolis'in kuzeyinde Brooklyn Center beldesindeki Orchard Bulvarı'nda trafik çevirmesi üzerine durdurulmuş, hakkındaki tutuklama kararı gerekçesiyle gözaltı işlemi sırasında kaçmaya çalışırken polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Wright'ın polis kurşunuyla hayatını kaybettiğinin duyulmasının ardından bir grup protestocu, olay mahallinde toplanarak polis ekiplerini protesto etmiş, kentteki gerginlik akşam da devam etmişti.

Protestolar sırasında bazı polis araçlarına zarar verilirken, şehirdeki yaklaşık 20 iş yerine yönelik yağma olaylarını gösteren videolar da sosyal medyaya yansımıştı.

Göstericilerle polis arasında süren çatışmalar sonrası şehirde acil sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, yasağı ihlal eden 40 gösterici gözaltına alınmıştı.

Davası halen devam eden, Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020'de 46 yaşındaki siyahi George Floyd'u gözaltına alınırken öldürülmesi olayı da ülke genelinde polis şiddetini kınayan ırkçılık karşıtı şiddetli protestoların fitilini ateşlemişti.

BIDEN İTİDAL ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

ABD Başkanı Joe Biden, olay sonrası düzenlenen protestolarda şiddet olaylarının yaşanmasına ilişkin "itidal" çağrısında bulunmuştu.

Henüz hayatını kaybeden gencin ailesiyle görüşmediğini ancak Minnesota Valisi ve Mineapolis Belediye Başkanı ile telefonda konuştuğunu aktaran Biden, "Dualarımız Daunte'nin ailesiyle. Olanlar gerçekten çok trajik şeyler ancak soruşturmanın sonucunu beklemeliyiz." ifadelerini kullanmıştı. (AA)

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