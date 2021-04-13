ABD'de siyahi genç Daunte Wright'ın ölümüne sebep olan polis ve şefi istifa etti

Minnesota polis sendikası Kolluk Kuvvetleri İşçi Hizmetleri’nden yapılan açıklamada, Wright’ı gözaltı işlemi sırasında tek kurşunla vuran polis memuru Kim Potter’ın, yöneticilerine mektup yazarak görevinden istifa ettiği kaydedildi.

48 yaşındaki 26 yıllık polis memuru Potter’ın istifa mektubunda, “Polis memuru olmanın ve topluma en iyi şekilde hizmet etmenin her dakikasını çok sevdim ancak toplum, polis teşkilatı ve memur arkadaşlarım için derhal istifa etmemin yararlı olduğuna inanıyorum." ifadeleri yer aldı.

Brooklyn Center Belediye Başkanı Mike Elliott, basın toplantısında, Brooklyn Center Polis şefi Tim Gannon'un da görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Wright’ın ölümünden sonra Potter idari izne ayrılırken, polis şefi Gannon, olaydan sonra basına yaptığı açıklamada, Potter’in gözaltı sırasında elektroşok tabancası yerine yanlışlıkla normal silahını kullanması nedeniyle olayın trajik bir kaza sonucu gerçekleştiğini savunmuştu.

DAUNTE WRİGHT OLAYI

Siyahi 20 yaşındaki Daunte Wright, 11 Nisan'da Minneapolis'in kuzeyinde Brooklyn Center beldesindeki Orchard Bulvarı'nda trafik çevirmesi üzerine durdurulmuş, hakkındaki tutuklama kararı gerekçesiyle gözaltı işlemi sırasında kaçmaya çalışırken polis tarafından vurularak öldürülmüştü.