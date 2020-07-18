HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 930 kişi hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 930 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 18.07.2020 17:08 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 930 artarak, 142 bin 80'e yükseldi.

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 930 kişi hayatını kaybetti

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 72 bin 743 artışla günlük yeni rekor kırarak 3 milyon 771 bin 101'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 930 artarak 142 bin 80'e çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 49 bin 140 ile Brezilya, 1 milyon 53 bin 552 ile Hindistan ve 765 bin 437 vakayla Rusya izliyor.

NEW YORK'TA ŞU ANA KADAR 432 BİN 412 KİŞİYE VİRÜS BULAŞTI

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

New York'ta şu ana kadar 432 bin 412 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 535 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 374 binden fazla vakayla California ile 328 bine yakın vakayla Florida takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 46 milyon 609 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 741 bini geçti.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
Tarih belli oldu! Geri sayım başladıTarih belli oldu! Geri sayım başladı
Dünya Emoji Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?Dünya Emoji Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay noktayı koydu

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa etti

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa etti

'Ekran ambargosu onu çok üzmüştü'

'Ekran ambargosu onu çok üzmüştü'

Yerli otomobil için bir adım daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan katılıyor

Yerli otomobil için bir adım daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan katılıyor

Sağlık Bakanlığı paylaştı! İşte bölge bölge son korona tablosu

Sağlık Bakanlığı paylaştı! İşte bölge bölge son korona tablosu

Ece Üner canlı yayında isyan etti: Onun da içini boşaltıyorlar

Ece Üner canlı yayında isyan etti: Onun da içini boşaltıyorlar

İlginizi Çekebilir

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Diğer Haberler
İngiltere’de koronavirüs aşısında yeni gelişme

İngiltere’de koronavirüs aşısında yeni gelişme

Crew Dragon ekibinin dünyaya dönüş tarihi belli oldu

Tarih belli oldu! Geri sayım başladı

Rusya’da Azeri iş insanı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu

Azeri iş insanı Ermeni diplomatları polis eşliğinde kovdurdu

ABD’de 110 yıl sonra bir ilk! Siyahi kadın savaş uçağı pilotu oldu

ABD’de 110 yıl sonra bir ilk!

Hollanda: Emekli maaşı için komşusunun cesedini mumyalayıp, 3 yıl sakladı

Komşusunun cesedini mumyalayıp, 3 yıl sakladı! Sebebi ise...

Alman medyası: Alman Ordusu’nda dört askere 'ülkücü' soruşturması

Alman Ordusu’nda askerlere 'ülkücü' soruşturması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.