ABD'de Starbucks şubesinde Müslüman bir kadının bardağına IŞİD yazıldı

ABD'nin Minnesota kentinde, ülkenin en büyük perakende zincirlerinden Target'taki Starbucks şubesinden kahve alan Ayşe adlı bir Müslüman kadının bardağına adı yerine terör örgütü "ISIS" (IŞİD) yazıldı. Güvenlik kaygıları nedeniyle soyadının kullanılmasını istemeyen 19 yaşındaki Ayşe, Target'a dava açtı. Davada Ayşe'yi Amerika-İslam İlişkileri Konseyi adlı kuruluş temsil ediyor.

"ÇOK AŞAĞILANMIŞ HİSETTİM"

Ayşe ABD medyasından CNN'e yaptığı açıklamada,ISIS yazısını görünce şoke olduğunu ifade ederek, "Çok aşağılanmış hissettim. Bu tüm dünyada Müslümanların itibarını gölgeleyen bir isim. Hâlâ bu zamanda, bu çağda böyle bir şeyin kabul edilebilir olmasına inanamıyorum" dedi.

"ADIMI DEFALARCA TEKRARLADIM, DUYMAMASI İMKANSIZ"

Öte yandan, dava tutanaklarına göre, olay 1 Temmuz'da Target binası içinde yer alan ve bu kuruluş tarafından işletilen Starbucks şubesinde meydana geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle maske taktığını anlatan Ayşe, baristaya adını birkaç kez söylediğini belirterek "Adımı ISIS olarak duyması imkansız. Ayşe bilinmeyen bir isim değil. Kaldı ki defalarca tekrarladım" dedi.