ABD'de Wisconsin'deki ön seçimleri Joe Biden kazandı

Ülkede yoğun olarak devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yapılan geçen salı yapılan ön seçim sonuçları ilan edildi.

AP haber ajansının açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Demokrat aday adayları Joe Biden ile Bernie Sanders arasındaki Wisconsin ön seçimlerini Biden yüzde 63'lük oy oranıyla kazandı. Sanders ise yüzde 31 oy alabildi.

Sanders, söz konusu ön seçimlerden sonraki gün başkanlık yarışından çekildiğini açıklamış ve Biden Demokratların tek başkan aday adayı olarak kalmıştı.

Sanders dün yaptığı açıklamada da kasım ayında yapılacak seçimlerde Biden'ı destekleyeceğini ilan etmişti.

BIDEN'A YÖNELİK CİNSEL SALDIRI SUÇLAMASI

Öte yandan Demokratların tek aday adayı olarak kalan Biden'a yönelik eski bir asistanı tarafından "cinsel saldırı" iddiası ortaya atıldı.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, 1990’larda Joe Biden’ın Delaware Senatörü olduğu dönemde ofisinde asistan olarak çalışan Tara Reade adlı kadın, Biden'ın o dönemde kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

Biden'ın seçim kampanya ekibi ise söz konusu iddiayı yalanladı.

Biden, geçen yıl bahar aylarında başkan adayı olacağını açıklamadan önce kadınlara yönelik bazı davranışları sebebiyle eleştirilere maruz kalmıştı.

