ABD'de yeni görüntüler ortaya çıktı, infial yarattı!

Sarasota polisi, etrafta olayı izleyen görgü tanıklarının çektiği görüntüleri Salı günü kendilerinden aldıklarını ve bu şekilde elde ettiklerini açıkladı. Görüntüler uzun süredir aile içi şiddet suçundan aranan 27 yaşındaki şüpheli Carroll ile polis arasında dakikalar süren itiş kakışı gözler önüne seriyor.

Sarasota Polis Departmanı'nda görev yapan polis memuru Martinez, 18 Mayıs'ta yaptığı tutuklama sırasında, Patrick Carroll'ın boynuna diziyle tüm gücüyle bastırırken filme alındı. Olayın, George Floyd'un kendisine 8 dakika 42 saniye boyunca aynı şekilde güç kullanan polis memuru Derek Chuavin tarafından öldürülmesinden sadece bir hafta önce meydana gelmiş olması dikkat çekti.

George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan ırkçılık karşıtı protestolar sürerken, ortaya çıkan yeni görüntüler ülkede bomba etkisi yarattı. Dünya protestolarla çalkalanırken, bir Florida polisinin, siyah i bir adamın boynunda diziyle basıtırdığı görüntüler ortaya çıktı.

Polis helikopteri görüntüleri, Martinez ve Wicinski adlı polis memurlarının 19:40'tan itibaren Carroll ile konuşmaya başlamarını kaydediyor. İki polis memuru 19:47'de onu kelepçelemek için harekete geçiyorlar. Devriye arabasına doğru yürürken, kelepçeli şüpheli, iki memura karşı koymaya, kıvranmaya ve kendini geri itmeye başlıyor.

Martinez tarafından yazılan resmi polis raporunda, 'Kelepçelendikten sonra, zanlı memurlardan uzaklaşmaya çalıştı ve devriye aracına girmeyi reddetti.' ifadeleri kullanılmış. Saatler 19:48'i gösterirken, Memur Martinez onu boynundan tutup yere iterken Memur Wicinski de bacaklarını tutuyor. Bir dakika sonra Martinez, dizini Carroll'ın boynuna koyuyor ve üçüncü bir polis memuru Stanaland, diğer iki polise katılarak Carroll'ın yere yatırılmasını izliyor.

Martinez, olaya ilişkin polis raporunda “Onu yere yatırmak ve sakinleştiğinden emin olmak için küçük bir güç kullanıldı” diye yazmış. Cep telefonuyla tutuklanma anının videosunu cep telefonu ile videoya çeken ve şüphelinin arkadaşı olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz bir adam ise, memurlara bağırıyor: 'Dizini adamın boynuna koydun dostum! Boynuna koydun!"

Saat 19:50'de, Martinez dizini Carroll'ın boynundan çekiyor ve onun üzerini aramaya devam ediyor. Saat 19:51'de Carroll ayağa kaldırılıyor ve devriye arabasının içine konuluyor.

