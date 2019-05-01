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ABD'den askeri operasyona yeşil ışık!

DÜNYA HABERLERİ  | 01.05.2019 14:19 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Venezuela'daki gelişmelere ilişkin olarak ' barışçıl geçişi tercih ederiz ancak gerekirse askeri müdahale olabilir' dedi.

ABD'den askeri operasyona yeşil ışık!

Dün Venezuela'da 100'den fazla kişinin yaralandığı çatışmalarda 70 kadar Ulusal Muhafız, kendi kendini başkan ilan eden muhalif lider Juan Guaido'nın başını çektiği eylemcilerle saf tutmuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Guaido'nun "askeri darbe girişiminin" başarısızlıkla sonuçlanacağını ve muhalif liderin kendisine karşı orduyu yanına alamadığını söyledi.

Televizyondan halka hitap eden Maduro, "Darbe girişiminin arkasındakiler adalete teslim edilecek" dedi.

Guaido ise Maduro'nun ordunun denetimini yitirdiğinde ve barışçıl bir iktidar değişiminin yakın olduğunda ısrarlı.

Muhalif lider taraftarlarına bugün de sokağa çıkmaları çağrısı yaptı.

Guaido, ABD, İngiltere ve çoğu Latin Amerika ülkesi de dahil 50'den fazla ülke tarafından Venezuela'nın geçici lideri olarak tanınıyor.

Ancak, Rusya, Çin, Türkiye ve üst düzey ordu mensupları tarafından desteklenen Maduro, iktidarı rakibine bırakmayı reddediyor.

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pompeo YEŞİL IŞIK Dışişleri askeri müdahale Venezuela

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Rahat bırakın Venezuela halkını adi coniler !!!
Maduro sütten çıkm akkaşık değildir altınlar nerede?Ama seçimle gelen seçimle gitmelidir!!!!!!!!
Sana ne Venezuela'dan sen kendi işine baksana.Zaten bir ülkede karışıklık çıksa da müdahale etsek diye bekliyorlar.
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