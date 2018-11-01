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ABD'den Cemal Kaşıkçı açıklaması!

DÜNYA HABERLERİ  | 01.11.2018 22:21 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin yerinin tespit edilmesi ve defin için ailesine verilmesi gerektiğini belirtti.

ABD'den Cemal Kaşıkçı açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin sadece Suudi gazeteci Kaşıkçı'yı öldürenleri değil, cinayetle ilişkili kişileri de sorumlu tutacağını kaydetti.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamamıştı.

Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kalmıştı.

Suudi tarafının olayın planlı bir cinayet olmadığı iddiası ise uluslararası kamuoyunda kabul görmemiş, çok sayıda ülkeden tepkiler devam etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "planlı cinayet"in, talimatını veren kişiye kadar tüm ayrıntılarının açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurgulamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise bir taraftan Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanabileceğini dile getirirken, diğer taraftan ikili ilişkilerini bozmak istemediği sinyali vermişti.

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