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ABD'den flaş İran açıklaması: Hazırız!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.06.2019 15:06 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İranlı yetkililerle ön şartsız görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

ABD'den flaş İran açıklaması: Hazırız!

Avrupa turu kapsamında İsviçre'ye ziyaret gerçekleştiren Pompeo, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile bir araya geldi.

Ticino kantonunun başkenti Bellinzona'daki görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pompeo, İran'a, kaynaklarını kendi halkı için kullanma çağrısında bulundu.

Pompeo, İran'ın kaynaklarını kendi halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması yerine Hizbullah ve Suriye için harcadığını belirterek, İran'ın Suriye'deki faaliyetlerinden dolayı 6 milyon insanın yerinden edildiğini ifade etti.

FLAŞ İRAN MESAJI

İran Cumburbaşkanı Hasan Ruhani'nin, uluslararası kararlar çerçevesinde ve saygılı bir şekilde masaya oturanlarla müzakerede bulunabilecekleri açıklamasına da cevap veren Pompeo, bu ülkeyle ön şartsız görüşmeye hazır olduklarını vurguladı. Pompeo, "(İran ile) Masaya oturmaya hazırız." dedi.

ABD'li Bakan Pompeo, ayrıca İran'a yönelik baskılarının devam edeceğini kaydetti.

(AA)

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ABD İRAN Mike Pompeo

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