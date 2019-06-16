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ABD'den flaş İran açıklaması: Savaş istemiyoruz ama...

DÜNYA HABERLERİ  | 16.06.2019 20:09 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarının arkasında olduğu konusunda şüphe bulunmadığını ancak ABD'nin İran'la savaş istemediğini belirtti.

ABD'den flaş İran açıklaması: Savaş istemiyoruz ama...

Pompeo, Fox News'e verdiği demeçte, geçen hafta Umman Körfezi'ndeki tankerlere düzenlenen mayınlı saldırılar hakkında, "Bunun arkasında İran'ın olduğu şüphesiz ama Başkan (Donald) Trump savaştan kaçınmak için elinden geleni yapıyor. Biz savaş istemiyoruz ama önemli geçiş bölgelerindeki serbest ulaşımı sağlamak için gerekli önlemleri alıyoruz. Bunu sağlamak için ABD olarak diplomatik ve diğer tüm adımları atıyoruz." dedi.

Pompeo, tankerlere İran'ın saldırmadığı iddiası üzerine de "İstihbarat kurumlarımızın elinde çok fazla veri, çok fazla kanıt var. Dünya bunları görecek." ifadelerini kullandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN Mike Pompeo Umman körfezi

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