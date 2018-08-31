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ABD'den İdlib için kritik açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 31.08.2018 18:45 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İdlib’e saldırı mevcut durumu daha tehlikeli hale getirir" denildi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, sosyal medya adresi üzerinden açıklama yaptı, Moskova yönetimini eleştirdi. Pompeo, "Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İdlib'e yönelik Rus ve Suriye saldırısını savunuyor. Rusya ve Asad'a izin verilmemeli. ABD olarak, zaten tehlikeli olan bölgedeki çatışmayı tırmandırır" dedi.

'DURUM KÖTÜ, DÜNYA İZLİYOR'

Pompeo, "Evlerinden göçmek zorunda kalan 3 milyon Suriyeli zaten şu an İdlib'te ve bu saldırganlıktan dolayı büyük sıkıntı çekiyorlar. Durum kötü. Dünya izliyor" ifadesini kullandı.

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ABD ABD Dışişleri Bakanlığı İdlib ABD'den İdlib için kritik açıklama

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
sizden tehlikelisi yok bu dunyada iblisler
mevcut durum ne ki durum mu kaldı uzaya mı gidelim sizin DİKTATÖRLÜK kavganız yüzünden insanlar yarın nolcak diye yatağa giriyor
dünyada bir tek tehlike sadece abd ve yandaş köpekleri diğer ülkelerdeki kuklarıdır sözde ırak a demokrası adalet dediniz ırak ın petrol gelirinin yüzde seksenini savaş bedeli diye abd ye akıtıyorsunuz geriye kalan yüzde yimide halkına vah ülkeler vah şu lanet petrol bitsede dünya kurtulsa dünyada tek kan emici var o da abd abd üst düzey bir yönetici utanmadan diyorki ırakta beşyüzbin çocuk öldürüldü gerekliydi diyecek kadar aşşağılıklar
Nedense içimizdeki bopcular aynı dusunuyor
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