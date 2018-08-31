ABD'den İdlib için kritik açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, sosyal medya adresi üzerinden açıklama yaptı, Moskova yönetimini eleştirdi. Pompeo, "Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İdlib'e yönelik Rus ve Suriye saldırısını savunuyor. Rusya ve Asad'a izin verilmemeli. ABD olarak, zaten tehlikeli olan bölgedeki çatışmayı tırmandırır" dedi.
Pompeo, "Evlerinden göçmek zorunda kalan 3 milyon Suriyeli zaten şu an İdlib'te ve bu saldırganlıktan dolayı büyük sıkıntı çekiyorlar. Durum kötü. Dünya izliyor" ifadesini kullandı.
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