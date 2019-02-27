ABD'den kargoyla uyuşturucu gönderilen kadın gözaltına alındı

Türk ve ABD vatandaşlığı olduğu öğrenilen şüpheli Selin G. ifadesinde, ABD'de şirketinin olduğunu, bir çalışanı aracılığıyla paketin gönderilmesini sağladığını belirterek, uyuşturucunun kanser tedavisinde tıbbi amaçlı kullanımı için ilgili kurumlarla görüşmeyi amaçladığını iddia etti.