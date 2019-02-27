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ABD'den kargoyla uyuşturucu gönderilen kadın gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 10:02 | Son Güncelleme

Adana'da ABD'den kargoyla gönderilen 70 gram esrar ile elektronik cihazla kullanılan sıvılaştırılmış 8 mililitre esrarı teslim alırken gözaltına alınan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis, paketten çıkan uyuşturucuyu inceledi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ABD'den kargoyla uyuşturucu gönderildiği istihbaratını aldı.

Kargoyla uyuşturucu gönderilen kadın gözaltına alındı

Ekipler, üzerinde teslim alacak kişinin isminin bulunmadığı ancak merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir spor salonunun adresinin bulunduğu kargoyu takibe aldı.
Spor salonu çevresinde önlem alan ekipler, adrese götürülen kargoyu teslim alan Selin G'yi (37) gözaltına aldı.
Paketi inceleyen ekipler, 70 gram esrar ile elektronik cihazla kullanılan sıvılaştırılmış 8 mililitre esrar ele geçirdi.
Türk ve ABD vatandaşlığı olduğu öğrenilen şüpheli Selin G. ifadesinde, ABD'de şirketinin olduğunu, bir çalışanı aracılığıyla paketin gönderilmesini sağladığını belirterek, uyuşturucunun kanser tedavisinde tıbbi amaçlı kullanımı için ilgili kurumlarla görüşmeyi amaçladığını iddia etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Anahtar Kelimeler:
adana uyuşturucu

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