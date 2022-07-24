HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'den skandal paylaşım! Öldürülen teröristler için taziye mesajı yayınladılar

ABD'den skandal paylaşım! Öldürülen teröristler için taziye mesajı yayınladılar

24.07.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) skandal bir paylaşıma imza attı. CENTCOM'un resmi Twitter hesabından, Suriye'de öldürülen PKK/YPG’li teröristler için taziye mesajı yayınlandı. Skandal paylaşıma Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'dan tepki geldi.

ABD'den skandal paylaşım! Öldürülen teröristler için taziye mesajı yayınladılar

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG ile olan işbirliğini sürdüren ABD'den skandal bir paylaşım geldi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristler için taziye mesajı yayınladı.

22 Temmuz'da Kamışlı'da öldürülen teröristlerden Çiyan Afrin kod adlı Salwa Yuşuk'un fotoğrafına yer verilen skandal paylaşımda, öldürülen teröristler için 'kritik savaşçılardı' ifadesi kullanıldı.

PKK/YPG'nin kirli faaliyetlerinin arkasındaki teröriste övgüler dizildi. Teröristin, Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile mücadelede önemli rol oynadığı belirtildi.

01

'KRİTİK BİR SDG LİDERİYDİ'

CENTCOM'un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutan Yardımcısı Salwa Yusuk (Ciyan Afrin) 2 kadın savaşçı ile birlikte 22 Temmuz 2022'de Suriye'nin Kamışlı kentinde düzenlenen bir saldırıda öldürüldü.'

Salwa, 2017'den bu yana, IŞİD'e karşı savaşan güçleri yöneten eden kritik bir SDG lideriydi. CENTCOM olarak bu 3 SDG savaşçısının ailelerine, halkına başsağlığı diliyoruz.'

02

SKANDAL PAYLAŞIMA TEPKİ

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabı üzerinden ABD'nin skandal paylaşımına tepki gösterdi.

Ağar, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"ABD halk ve devletini rezalete ortak etmenin zirve noktası!

CENTCOM, Mazlum Apti Yrd kod Ciyan Afrin Salwa Yusuk vd 2 teröristin 22.7.22’de etkisizLEŞtirilmeleri nedeniyle taziye yayınlamış.

Yakında Trump’ın “Biz kurduk” dediği Deaşlı müttefiklerinin de taziyelerini bekliyoruz."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skandal! Almanya Başbakanı'nın eşi gizli belgeleri çöpe attıSkandal! Almanya Başbakanı'nın eşi gizli belgeleri çöpe attı
Bir ilin kâbusu oldu! Acı haber geldi: İlk ölümBir ilin kâbusu oldu! Acı haber geldi: İlk ölüm
Korkutan sözler! "Hazırlıklar başladı, tüm planlar devrede"Korkutan sözler! "Hazırlıklar başladı, tüm planlar devrede"
Anahtar Kelimeler:
abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişki için anlaştılar, hayatlarının şokunu yaşadılar

Cinsel ilişki için anlaştılar, hayatlarının şokunu yaşadılar

Türkiye birincisi olmuştu! Dünya bu çocuğun peşinden koştu

Türkiye birincisi olmuştu! Dünya bu çocuğun peşinden koştu

Korku filmi gibi olay: Çöp evde bu halde bulundu! Tam 1 yıl boyunca...

Korku filmi gibi olay: Çöp evde bu halde bulundu! Tam 1 yıl boyunca...

"Uçakta beni rezil etti" diyerek kocasının yaptığını anlattı

"Uçakta beni rezil etti" diyerek kocasının yaptığını anlattı

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor...

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor...

Katil enişte, aileyi böyle teselli etmeye çalışmış

Katil enişte, aileyi böyle teselli etmeye çalışmış

İlginizi Çekebilir

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Mahkemede cinsel ilişkiye girdiler! Güvenlik kamerası çekince...

Mahkemede cinsel ilişkiye girdiler! Güvenlik kamerası çekince...

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.