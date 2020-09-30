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ABD'den Esad'ın ailesi ve çevresine yeni yaptırım açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 30.09.2020 21:15 | Son Güncelleme

ABD yönetimi, 17 Haziran'da yürürlüğe soktuğu 'Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası' kapsamında Beşar Esad ile ilişkili 17 kurum ve kişiye daha yaptırım kararı aldı.

ABD'den Esad'ın ailesi ve çevresine yeni yaptırım açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yaptırımların, 'Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib'de Armanaz beldesine 29 Ekim 2017'de yapılan saldırılara atfen getirildiği' belirtildi.

İlave yaptırımlarda, Suriye yönetimine finansal destek veren ve iş yapan kurumların yanı sıra bu faaliyetlerde rol alan kişilerin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Bununla birlikte, 'Suriye 5. Ordu Komutanlığı ve Suriye'de ateşkesin engellenmesi veya önlenmesinde aldığı iddia edilen rol' gerekçesiyle 5. Ordu Komutanı Milad Cedid'in yanı sıra Suriyeli iş adamı Yasir İbrahim ve kardeşleri Nesrin İbrahim ile Rana İbrahim'in de listeye eklendiği bildirildi.

"HARCAMA ÇILGINLIĞI YAPIYOR"

Açıklamada, "Yasir İbrahim liderliğindeki İbrahim ailesi, Beşar Esad ve eşi Esma Esad için bir cephe görevi görüyor. Milyonlarca Suriyeli açlıkla karşı karşıya kalırken, İbrahim ailesi, Esad'ın ve Esma Esed'in Suriye ekonomisi üzerindeki kişisel sınırlarını genişletmek için harcama çılgınlığı yapıyor" iddiasına yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 21 Aralık'ta imzaladığı ve 17 Haziran'da yürürlüğe giren 'Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası'na göre, Suriye hükümetinin yerli petrol üretimini geliştirmesine yardımcı olmanın ve hükümet ile ticari ilişkide bulunmanın yaptırım cezaları bulunuyor.

ABD, söz konusu yasayı delen kişi ve kurumları, ülkeye seyahat etme yasağı, ABD'deki mal varlıklarının dondurulması, diğer ülke ve şirketlerle herhangi bir finansal işlem yapmalarının yasaklanması gibi yaptırımlarla tehdit ediyor.

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