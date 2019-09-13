ABD'den Suriye'nin doğusu için önemli adım!

New York Times gazetesi bölgeye gönderilecek 150 askerin Türk askerleriyle birlikte kara devriyesi görevlerini icra edeceğini yazdı.

CNN televizyon kanalının internet sitesinde ise Suriye'ye gönderilecek ilave askerlerin bölgedeki diğer ülkelerde bulunan ABD üstlerinden sevk edileceğini ifade etti. CNN'e konuşan ABD'li güvenlik yetkilisi nihai kararın henüz alınmadığını da vurguladı.

ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde yaklaşık 1000 askeri bulunuyor. Bölgedeki ABD askerleri, omurgasını Kürt silahlı gücü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte hareket ederek IŞİD militanlarına karşı operasyonlar yürütüyor.

Türkiye ise PKK'nın bir uzantısı olarak gördüğü YPG'nin bir 'terör örgütü' olduğunu savunarak Washington yönetimine SDG'ye verdiği desteği geri çekmesi çağrılarında bulunuyor.

'NETİCE ÇIKMAZSA BÖLGEYE GİRERİZ'

Türkiye ve ABD arasında yürütülen güvenli bölge müzakereleri sonucunda bu haftadan itibaren ABD ve Türk helikopterleri bölgede müşterek devriye görevlerine çıkmaya başlamış durumda.