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ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 08.03.2019 21:10 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Charles Summers, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasının iki ülkenin askeri ilişkileri açısından ağır sonuçları olacağını belirterek, "F-35 ve Patriotları almaları söz konusu olmayacak." dedi.

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

Summers, Pentagon’da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ALMALARI SÖZ KONUSU OLMAYACAK"

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasına ilişkin soruya yanıt veren Summers, "Türkiye, S-400'leri alırsa bunun askeri ilişkilerimiz bakımından ağır sonuçları olur. F-35 ve Patriotları almaları söz konusu olmayacak." ifadelerini kullandı.

'NE DEMEK İSTİYORSUNUZ?' SORUSUNA 'ALAMAYACAKLAR' YANITI

Bir gazetecinin, "Bir NATO müttefikine yönelik 'Ağır sonuçları olur.' ifadesi ile ne demek istiyorsunuz?" sorusuna ise Summers, önceki sözlerini tekrarlayarak, "F-35 ve Patriotları alamayacaklar, bunu kastediyorum." diye yanıt verdi.

Bu sabah Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Burada yaptığımız çalışmanın, diğer taraftan bir ortaklık çerçevesinde tasarlanıp, ortaklık çerçevesinde üretimine başlanılan ve şu anda pilotlarımız eğitim almak için Amerika'da faaliyetlerini sürdürürken bakım personelimiz, teknik personelimiz, astsubaylarımız orada eğitimlerini sürdürürken, 'Biz, size F-35'i vermeyebiliriz.' denilmesi de hiçbir şekilde ne hukuka ne de akla uygun." ifadelerini kullanmıştı.

Hafta başında ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti de Kongre'de yaptığı açıklamada, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini alması durumunda ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını vermemesi gerektiğini söylemişti.

Orgeneral Scaparrotti'nin açıklamalarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sert tepki göstermişti. Erdoğan, Kanal 24 ve TV 360 ortak yayınında konuyla ilgili "Şimdi biz Ruslarla anlaştık, ortak üretime gireceğiz. Belki S-400'den sonra S-500'e gireceğiz. Bize S-400'de dayatma yapanlar, niçin Yunanistan'a yapmıyor S-300 için? Niçin Bulgaristan'a yapmıyor S-300 için? Niçin Slovakya'ya yapmıyor S-300 için? Bunlar da aynı zamanda NATO ülkesi, yapın, onlara da niye yapmıyorsunuz?" değerlendirmesinde bulunmuştu. (AA)

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ABD ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Charles Summers S-400 F-35

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