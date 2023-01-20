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ABD'den Wagner açıklaması! Suç örgütü olarak tanıyacaklar

20.01.2023 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray, ABD Hazine Bakanlığının Rus askeri şirketi Wagner grubunu uluslararası suç örgütü olarak tanıyacağını duyurdu. Beyaz Saray, Kuzey Kore'nin Wagner grubuna silah sevkiyatına ait fotoğraflar ile Pyongyang'ın, Rusya'yı desteklediğine dair istihbari bilgileri paylaştı.

ABD'den Wagner açıklaması! Suç örgütü olarak tanıyacaklar

ABD Hazine Bakanlığı, Rus askeri şirketi Wagner grubunu "uluslararası suç örgütü" olarak tanıyacak.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında, Yevgeny Prigozhin liderliğindeki Rus paralı askeri grubunu, ABD Hazine Bakanlığının "ciddi bir uluslararası suç örgütü" olarak tanıyacağını bildirdi.

Kirby, Rusya Savunma Bakanlığı ile Wagner grubu arasında anlaşmazlıklar olduğunu öne sürerek, Wagner grubunun sahada merkezi bir güç haline geldiğini söyledi.

Wagner grubuna ve farklı kıtalardaki destekçilerine ek yaptırımlar uygulayacaklarını ifade eden Kirby, ayrıca, Kuzey Kore'nin geçen yıl Wagner grubuna Ukrayna'da kullanılmak üzere silah sevkiyatı yaptığını gösteren uydu fotoğrafları paylaştı. Kirby, paylaştığı fotoğraflara göre, Kuzey Kore'den silah sevkiyatının trenlerle konteynerlere doldurularak Rusya'ya ulaştırıldığını öne sürdü.

Kirby, Kuzey Kore'nin bu eylemlerini kınayarak, bu ülkeden yapılan silah transferlerinin BMGK'nin ilgili kararlarının doğrudan ihlali olduğunu kaydetti.

John Kirby, bu hususta BM'yi bilgilendirdiklerini ifade etti. (AA)

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Rusya abd wagner

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