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ABD’den YSK'nın İstanbul kararına ilişkin açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 08.05.2019 22:53 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, YSK tarafından 23 Haziran'da tekrarlanmasına karar verilen İstanbul seçimleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Türkiye'nin diğer dostları gibi biz de İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle ilgili bu olağan dışı durumu not ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ABD’den YSK'nın İstanbul kararına ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Özgür ve adil seçimler ile meşru seçim sonuçlarının kabulü bütün demokrasiler için esastır" ifadeleri yer aldı.

"NOT EDİYORUZ"

YSK'nın İstanbul seçimlerini tekrarlama kararı verdiği belirtilen açıklamada, "Türkiye'nin diğer dostları gibi biz de İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle ilgili bu olağan dışı durumu not ediyoruz" denildi.

Açıklamada, "Türkiye’nin uzun ve gururlu bir demokrasi geleneği var" ifadeleri kullanılarak, "Türk yetkililere bu seçim sürecini yasalara uygun ve AGİT taahhütleri, NATO müttefiki statüsü ve Avrupa Birliği’ne üye olma isteğine uyumlu şekilde sürdürme çağrısı yapıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD istanbul yerel seçim 2019 YSK

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
size ne oluyor ki sen ülkenin seçimleri ile ilgilen sen kimsin ki benim ülkemin secim süreci ike ilgileniyorsun biz içimizde bu işi hal ederiz sen kendi usine bak yedirmeyiz bu ülkeyi size yahudi sempatizanları olan evanjelistler
Bu hükümet AB yi rüyasında görür en az 100 yıl sonra belki gireriz.. Ayrıca Abd sen kendi işlerine karış kimse demez ben diyeyim bunu bari!!!
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