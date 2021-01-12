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  4. ABD denizayısının üzerine "Trump" yazan kişiyi arıyor

ABD denizayısının üzerine "Trump" yazan kişiyi arıyor

12.01.2021 13:34 | Son Güncelleme:
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ABD denizayısının üzerine "Trump" yazan kişiyi arıyor

ABD'nin Florida eyaletinde bir denizayısının üstüne "Trump" yazılması, yetkilileri harekete geçirirken, ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi (FWS) bu saldırıyı gerçekleştirenin bulunması için çağrıda bulundu.

ABD'nin Florida eyaletinde bir denizayısının üstüne "Trump" yazıldı. Amerikan medyası, denizineği olarak da bilinen havyanın videosunu yayımlaması üzerine, Amerika Birleşik Devletleri Balık ve Yaban Hayatı Servisi (FWS) bu saldırıyı gerçekleştirenin bulunması için çağrıda bulundu. Olayı araştıran yetkililer, deniz ineğine zarar vermenin eyalet ve federal yasalar uyarınca yasa dışı olduğunu ifade etti.

TURİSTLER FARK ETTİ

Saldırıyı, Homosassa nehrini ziyaret eden turistlerin,deniz ineğinin toplandığı kıyaya gittiği sırada fark ettikleri öğrenildi.

YAPANI BULANA 37 BİN TL ÖDÜL

Öte yandan, Biyolojik Çeşitlilik Merkezi, denizayısına bunu yapanı ihbar edenlere 5 bin dolar (yaklaşık 37 bin 500 TL) para ödülü vereceğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma açılırken, söz konusu kişilerin bulunması halinde, saldırıyı gerçekleştiren kişiye 50 bin dolara (yaklaşık 375 bin TL) kadar para ve bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı kaydedildi. Koruma altındaki deniz memelisinin üzerine yazılan yazının pazar günü tespit edildiği, saldırının ne zaman gerçekleştirildiğinin henüz bilinmediği belirtildi. 2020 yılında Florida'da ölen 637 denizayısından 90'ı teknelerin kurbanı olmuştu.

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