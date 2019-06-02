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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: “ABD, ön şart olmadan İran’la görüşmeye hazır”

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2019 16:29 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’la ön şartsız görüşmeye hazır olduklarını söyledi.ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsviçre’nin Bellinzona kentinde ülkenin Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: “ABD, ön şart olmadan İran’la görüşmeye hazır”

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’la ön şartsız görüşmeye hazır olduklarını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsviçre’nin Bellinzona kentinde ülkenin Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında İran’la ilgili açıklamalarda bulunan Pompeo, İran’ın “normal bir ulus” gibi hareket etmesi durumunda ABD’nin ön şart olmadan İran’la görüşmeye hazır olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın uzun süredir İran’la görüşmeye istekli olduğunu ifade eden Pompeo, ABD’nin İran’ın Orta Doğu’daki kötü niyetli eylemlerini tersine çevirme çabalarına devam edeceğini belirtti.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün yaptığı açıklamada, ABD’nin saygı göstermesi durumunda iki ülkenin müzakere masasına oturabileceğini söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: “ABD, ön şart olmadan İran’la görüşmeye hazır”

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