ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimini ziyaret etti

Mike Pompeo İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da inşa edilen Yahudi yerleşimlerinden birini ziyaret eden ilk üst düzey ABD yetkilisi oldu. Pompeo'nun İsrail'in işgali altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'ne de benzer bir ziyarette bulunacağı açıklandı.

Ocak ayında görev süresi bitecek olan Pompeo İsrail'e yaptığı muhtemelen bu son ziyaretten bir yıl önce de, işgal topraklarında inşa edilen Yahudi yerleşimlerinin uluslararası hukuka aykırı olmadığını söylemiş ve böylelikle ABD'nin uzun yıllardır benimsediği resmi pozisyonu değiştirmişti.

Bu açıklama, tıpkı ABD'nin Trump yönetimi altında, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması gibi, işgal altındaki toprakların yavaş yavaş birleşemez hale gelişiyle bir gün bağımsız bir devlet kurabilme hedefinden giderek uzaklaşan Filistinlilerin öfkeli tepkisiyle karşılaşmıştı.

İsrail'in 1967 savaşında işgal ettiği Filistin topraklarında inşa ettiği, sayısını ve nüfusunu yıllar içinde sürekli olarak artırdığı bu yerleşimler Birleşmiş Milletler kararlarında ve Uluslararası Adalet Divanı'nın tavsiye niteliğindeki kararında uluslararası hukukun ihlali sayılıyor ve durdurulmaları isteniyor. İsrail'in kabul etmediği bu tutumu dünya devletlerinin çoğu benimsiyor.