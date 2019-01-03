HABER

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kolombiya’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 00:47 | Son Güncelleme

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun görüşmesinde, ikili ve bölgesel ilişkiler, uyuşturucu ile mücadele ve Venezuela konuları ele alındı

BOGOTA (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve beraberindeki heyet, bölgesel konuları ve ikili ilişkileri görüşmek üzere geldiği Kolombiya'da, Devlet Başkanı Ivan Duque ile bir araya geldi.

Duque ve Pompeo'nun, ülkenin kuzeyindeki Cartagena kentinde, devlet misafirhanesindeki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Kolombiya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Pompeo, Duque'ye, ABD Başkanı Donald Trump'ın selamını iletti.

"Siz bölgedeki sıkı bir müttefikimizsiniz dolayısıyla size birçok alanda yaptıklarınızdan ötürü teşekkür ediyorum." diyen Pompeo, görüşmede farklı konuların ele alındığını; bunların başında, ABD-Kolombiya ilişkilerinin geldiğini belirtti.

- Barış süreci ve uyuşturucu ile mücadele

Kolombiya'daki silahlı çatışmaların birçok masum insanın canına mal olduğunu belirten Pompeo, ABD'nin, kalıcı ve tüm Kolombiyalıların hak ettiği bir barışa ulaşması için bu ülkeyi desteklediğini kaydetti.

Ülkede son yıllarda koka ve kokain üretiminin artmasının endişe verici olduğunu ifade eden Pompeo, uyuşturucu ile mücadelede Duque ile birlikte çalışacaklarını söyledi.

- Venezuela konusu

Kolombiya'nın, ekonomik ve siyasi kriz nedeniyle ülkelerini terk eden bir milyondan fazla Venezuelalıya ev sahipliği yaptığını hatırlatan Pompeo, bu ülkenin göçmenler için yaptıklarını övdü.

Pompeo, Venezuela'nın "yeniden demokratik bir düzene" dönmesi için bölgesel olarak yapılabileceklerin de görüşmede ele alındığı bilgisini paylaştı.

- Duque, Maduro karşısında birlik istedi

Kolombiya Devlet Başkanı Duque ise Pompeo'nun kendileri için çok seçkin bir misafir olduğunu ve ülkelerinin 200. kuruluş yıl dönümü olan 2019'un ilk ziyaretinin, Pompeo tarafından gerçekleştirilmiş olmasının önemine değindi.

Duque, "diktatör" olarak nitelediği Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı bölgede demokratik değerleri paylaşan bütün ülkelerin bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

Venezuela'daki "anayasal düzenin yeniden sağlanması ve demokrasiye dönülmesi" için birlikte çaba gösterilmesi gerektiğine işaret eden Duque, ayrıca bölgedeki Venezuelalıların insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Görüşmede, Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo, ABD'nin Bogota Büyükelçisi Kevin Withaker ve diğer üst düzey isimler de hazır bulundu.

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
Tam ambulansa götürülürken öyle bir soru sordu ki!Tam ambulansa götürülürken öyle bir soru sordu ki!
Güney Afrika'da "İkinci Yılbaşı" kutlandıGüney Afrika'da "İkinci Yılbaşı" kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo kolombiya Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Cumhur İttifakı açıklaması

Erdoğan'dan Cumhur İttifakı açıklaması

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Volkan Demirel'den çarpıcı karar!

Volkan Demirel'den çarpıcı karar!

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hedef gözetmeden ateş açtı! Antalya'da hareketli dakikalar!

Hedef gözetmeden ateş açtı! Antalya'da hareketli dakikalar!

Kaza yaptı, ambulansa götürülürken sorduğu soru tebessüm ettirdi!

Tam ambulansa götürülürken öyle bir soru sordu ki!

Şans Topu sonuçları belli oldu! MPİ 2 Ocak Şans Topu sonuçları sorgula

Büyük ikramiye dörde bölündü!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 2 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto sonuçları belli oldu

Adana ve Malatya'da eğitime kar engeli

İki ilde eğitime kar engeli

Tableti tamir ederken elinde patladı

Tableti tamir ederken elinde patladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.